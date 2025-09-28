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Un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Acarigua, se logró la ubicación y detención de Isaac Antonio López Escorche de 19 años, apodado El Burro, por robo y desvalijamiento de motocicletas en el caserio Mamaria, parroquia y municipio Ospino, estado Portuguesa.

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A través de las redes sociales, el director nacional del CICPC, comisario Douglas Rico, explicó que el detenido junto a Joander Josué Solano López de 22 años y, Reinaldo Daniel López Escorche, ambos aún por detener, valiéndose de la alta vegetación del lugar y la soledad del mismo, se ocultaban para abordar a sus víctimas cuando acudían a sus labores diarias.

De acuerdo a la información suministrada, El Burro y sus compañeros hacían uso de armas de fuego y bajo amenaza de muerte despojaban a las víctimas de sus vehículos y pertenencias, para posteriormente huir del lugar, procediendo a desvalijar y comercializar por partes y piezas del automotor obteniendo un lucro para su beneficio.

Tras la detención de El Burro, se incautó un arma de fuego y, se recuperaron partes y piezas de moto, así como un Ava Jaguar 150, sin placa; quedando a la orden del Ministerio Público.

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