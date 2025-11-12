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Fue imputada una mujer por trato cruel contra su hijo en el estado Miranda. El Ministerio Público imputó a Eudimar Elizabeth Canache Plaza (26), por causarle quemaduras en el rostro a su hijo de 7 años de edad, con una cucharilla caliente.

Hecho ocurrido el 1° de noviembre en Caucagua, municipio Acevedo del estado Miranda. Ese día, la abuela paterna se encontraba de visita en esa localidad, cuando se encontró con la víctima y se percató de las lesiones en su rostro.

Tras un breve interrogatorio, el menor le confesó que su progenitora se las había causado con una cucharilla caliente por haberse comido una leche en polvo que estaba en la nevera. Ante tal confesión, la mujer acudió a la sede de la policía municipal para denunciar la situación.

Trato cruel contra su hijo en el estado Miranda

Cuyos funcionarios se trasladaron hasta la vivienda de la agresora, quien resultó aprehendida y puesto a disposición del Ministerio Público. En la audiencia de presentación, representantes de la fiscalía 21a del estado Miranda imputaron a Canache Plaza por el delito trato cruel.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por los fiscales del caso, el Tribunal 3° de Control de Miranda acordó medidas cautelares contra la mujer. Consistentes en dos fiadores y acudir cada 30 días ante la referida instancia judicial.

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