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En el Museo de Arte de Valencia (MUVA) se llevó a cabo la inauguración del Primer Encuentro Regional de Cuentacuentos y Cuenteros de Carabobo 2025, una iniciativa de la agrupación cultural “Encantos y Encuentos”.

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La actividad rindió un sentido homenaje a la trayectoria artística del maestro Alfredo Castro, conocido cariñosamente como “Chepe”, a fin de reconocer su legado en la cultura regional.

Durante la inauguración, varios cuenteros y cuenteras se presentaron en tarima para contar sus historias y llevar alegría a los niños y adultos que disfrutaron el espectáculo. Entre los artistas que narraron sus historias se encuentran: Luis Cedeño, Merly Peoli, Grethel Bertorelli, Niddy Calderón y Rafael Pineda “Tin Marín”, entre muchos otros.

Primer Encuentro Regional de Cuentacuentos de Carabobo 2025

Al respecto, la cuentacuentos Grethel Bertorelli explicó que este Primer Encuentro Regional de Cuentacuentos y cuenteros reúne a más de 15 narradores carabobeños, pertenecientes a la agrupación Encantos y Encuentos y a otros movimientos de cuenteros, con el propósito de visitar escuelas y comunidades de los municipios Valencia, Naguanagua y San Diego.

“Queremos hacer honor a palabra hablada, ya que nos acerca más a la gente y nos permite observar la mirada de los niños, esos niños que muchas veces se involucran en el cuento”, manifestó Bertorelli.

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