Durante la transmisión del programa número siete de “Contacto comunitario”, moderado por el alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, quedó reinaugurado este jueves, el Centro Odontológico Comunitario, Padre Alfonso, en la parroquia San José.

Este se suma a los tres anteriores que se han puesto en funcionamiento en lo que va de año. “Hoy, gracias a las acciones del 1×10 del Buen Gobierno, ya hoy contamos con centros en La Democracia, Parque Valencia y El Trigal. Sólo nos está faltando el de La Isabela, que inauguraremos antes de que termine este año, para cerrar con cinco”, anunció Fuenmayor en su espacio radial transmitido por Radio Nacional de Venezuela, RNV, región central 90.5 FM y retransmitido por Radio Miraflores.

Destacó, que el lugar cuenta con nueve consultorios de salud bucal, así como las especialidades de pediatría, ginecología, medicina general, traumatología y vacunación. Todas las áreas están dotadas con los insumos médicos requeridos y personal especializado titulado en las diferentes universidades, que hacen vida en la región valenciana.

El Diputado a la Asamblea Nacional, Eduardo Puerta, acompañó la actividad, y felicitó las gestiones que viene desarrollando el alcalde de Valencia, por brindar calidad de vida a los más humildes.

Líderes comunitarios de consejos comunales, UBCH y del Partido Socialista de Venezuela, PSUV, también estuvieron presentes en el lugar, donde además se firmó un convenio de cooperación entre la Universidad José Antonio Páez y la Alcaldía de Valencia, a fin de seguir desarrollando con éxito el Plan Búho odontológico, que se ha venido haciendo con profesionales egresados de esta casa de estudios.

“Es muy gratificante para mí poder seguir brindándole a nuestros vecinos de Valencia, la novia del sol, atención de salud. Este es un tema muy sensible para mí: a mí me dio meningitis cuando era niño, eso me afectó toda la parte dental y de mandíbula. Mi intención de tener estos centros es que adultos mayores, jóvenes y niños, prevengan enfermedades y se cuiden. Prestarles un servicio de atención integral”, comentó el alcalde Fuenmayor.

