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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC) se encontraban realizando un operativo de saturación con el fin de disminuir el flagelo de sustancias ilícitas, psicotrópicas y estupefacientes en Aragua.

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Lograron ubicar y aprehender a dos delincuentes identificados como Ángel José Gamarra Ladera (44) y Arnaldo Jesús Rojas Pulido (46), en los municipios Mario Briceño Iragorry y Santiago Mariño, estado Aragua.

Un minucioso trabajo de investigación de campo dejó en evidencia a estos delincuentes, quienes operaban a bordo de sus vehículos, donde transportaban las sustancias ilícita.

Presuntos traficantes de sustancias ilícitas capturados en Aragua

Gracias al trabajo policial se incautó 1 kilo 500 gramos de presunta sustancia psicotrópica; además, dos teléfonos, una moto y un carro.

Siendo los detenidos y las evidencias puestas a la orden de la Fiscalía 30° del Ministerio Público del estado Aragua.

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