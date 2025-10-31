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Fueron capturados por presunta cooperación con bandas delictivas en El Sombrero. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales hoy viernes.

Como Angely Coromoto Rodríguez Morles (30) y Ubaldo Duglei Martin Hernández (36), apodado Pillo, quedaron identificados los detenidos por la Policía Científica. Durante un procedimiento policial llevado a cabo por la Delegación Municipal El Sombrero.

En la urbanización La Meseta, sector II, parroquia El Sombrero, municipio Julián Mellado, estado Guárico, por cooperar con bandas delictivas. El Cicpc realizó un exhaustivo y minucioso trabajo de investigación de campo.

Fueron capturados por presunta cooperación con bandas delictivas en El Sombrero

Con la finalidad de continuar contribuyendo a la disminución de los delitos en la entidad guariqueña, motivo por el cual implementaron un dispositivo de seguridad, logrando ubicar y aprehender a estos peligrosos antisociales,

Quienes se dedicaban al comercio de municiones a las bandas que hacen vida delincuencial en la parroquia El Sombrero. Sabuesos del Cicpc, incautaron 19 municiones, 285 cartuchos, un cargador de arma de fuego.

Además, colectaron como evidencias una Chevrolet Silverado, año 2007, placas 55YSAN; tres teléfonos, 140 divisas americanas y mil 700 bolívares en efectivo. Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición de la Fiscalía 16° del Ministerio Público de la Circunscripción del estado Guárico.

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