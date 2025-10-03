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Hasta ahora suman 12 kilos 415 gramos de droga, tipo cocaína incautadas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar ubicado en Maiquetía, estado La Guaira.

La información fue difundida en las redes sociales del general en jefe Domingo Hernández Lárez, quien está al frente del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB).

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Tal cantidad de droga ha pretendido ser ingresada, oculta en cornetas y power band, a distintos vuelos con destino a países europeos. El tráfico de esa droga se ha visto frustrado por la intervención de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)

Hernández Lárez explicó en su publicación donde se especifica que producto de esas acciones han resultado capturados seis sujetos de nacionalidad colombiana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez)

Y en este último procedimiento, Hernández Lárez detalló que los efectivos militares detuvieron a un colombiano que pretendía tomar un vuelo con destino a Estambul. Pero, cuando su bolso fue sometido a revisión, los funcionarios localizaron tres mini-envoltorios de cocaína ocultos en una corneta de sonido y dos power bank.

Droga incautada en el aeropuerto de Maiquetía

El jefe del CEOFANB dice en su reporte que, luego del interrogatorio efectuado al detenido, ubicaron a otros dos colombianos en el hotel Brisas del Mar, ubicado en La Guaira, incautándosele siete power bank y una corneta donde ocultaban envoltorios de cocaína, con un peso aproximado de 2,186 kilos.

En total fueron 3 kilos 18 gramos de cocaína incautada a tres colombianos que quedaron detenidos.

El general en jefe Hernández Lárez recalcó que ese último procedimiento guarda relación con los realizados en los días 19, 21 y 23 de agosto.

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