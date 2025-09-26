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Durante un procedimiento realizado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, se logró la incautación de 519 kilogramos de marihuana.

El operativo se llevó a cabo en el sector La Esperanza 1 de Pavia, municipio Iribarren, cuando los uniformados interceptaron tres camionetas y un vehículo procedentes del estado Falcón cargados de 519 kilogramos de sustancias ilícitas.

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Trascendió, que los antisociales tras ser abordado por la comisión, desenfundaron sus armas de fuego, por lo que se generó un intercambio de disparos. En el procedimiento fueron confiscados 24 sacos que contenían 864 panelas con un total de 519 kilogramos de droga.

El Ministerio de Interior, Justicia y Paz informó sobre la operación de la incautación de 519 kilogramos de marihuana a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. Sin embargo, no precisó si hubo detenidos ni el paradero de las personas que trasladaban la sustancia ilícita.

La PNB mantiene despliegues en la zona para reforzar el control y continuar con las investigaciones sobre el origen y destino de la droga.

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