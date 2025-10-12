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Este sábado 11 de octubre fueron hallados los cinco tripulantes de la embarcación «Don Rafael» hundida en el Lago de Maracaibo, las personas están vivas y fuera de peligro.

De acuerdo a las autoridades, los cinco hombres lograron llegar sanos y salvos a las playas de Tomoporo, donde fueron localizados.

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Los propios tripulantes relataron que el remolcador se encontraba amarrado a una boya por el fuerte oleaje se soltó, la embarcación operaba en la zona de Ceuta Lago.

Al parecer el movimiento provocó que la embarcación comenzara a ingresar agua a una velocidad superior a la que podían evacuar. Por lo tanto, la tripulación activó de inmediato el protocolo de seguridad y procedió a abandonar el barco.

Embarcación hundida en el Lago de Maracaibo

La cercanía de la embarcación a la orilla habría sido un factor determinante para que no se registraran pérdidas humanas. Una vez rescatados los tripulantes, fueron trasladados hasta un centro asistencial, en la subregión costera. Trascendió que están en buenas condiciones de salud.

La empresa propietaria de la embarcación también informó que su equipo realiza las investigaciones pertinentes para determinar la causa del incidente.

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