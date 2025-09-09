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Un fuerte accidente en la Vuelta a Venezuela dejó un choque entre ciclistas y un funcionario policial en el sector Santa Elena de Arenales en Mérida. El funcionario policial estaba en una moto cuando quedó en el paso de los ciclistas.

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Fuerte accidente en la Vuelta a Venezuela

Estos terminaron chocando al funcionario como a otras personas, hasta ahora solo han reportado dos pedalistas con lesiones leves. Varios videos se hicieron virales hoy en horas del mediodía.

«De acuerdo a varios videos difundidos por redes sociales se pudo precisar que tres ciclistas, un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y un juez de carrera resultaron lesionados en la llegada de la tercera etapa de la edición número 68 de la Vuelta a Venezuela», dijo el periodista Jordin Morales

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