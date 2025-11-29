Compartir

Un fuerte incendio se registró la mañana de este sábado, 29 de noviembre, en el Taller de Latonería y Pintura Hernández, ubicado en la intersección de la calle 16 A con calle 89, en el sector Nueva Vía de Maracaibo, estado Zulia.

​Según lo informado por el periodista Gerard Torres, el siniestro ocurrió en una zona de alta concurrencia, muy cerca del Elevado Delicias, a solo cuadra y media de la Circunvalación 1.

​Vecinos de las casas aledañas reaccionaron rápidamente, intentando sofocar las llamas y evacuando preventivamente las viviendas ante las múltiples detonaciones que se escuchan en el lugar. Los residentes locales presumen que estas explosiones podrían provenir de los químicos, solventes y pinturas que se utilizan habitualmente en la industria de la latonería y pintura de vehículos.

​Hasta el momento, se desconocen las causas y si hay vehículos involucrados dentro del taller que se estén incendiando.

​Al lugar se hicieron presentes efectivos del Cuerpo de Bomberos del municipio Maracaibo, quienes iniciaron las labores para controlar y extinguir el fuego. Simultáneamente, patrullas de la Policía Municipal acordonaron la zona para resguardar la seguridad ciudadana y facilitar el trabajo de los bomberos.

​La situación se mantiene en desarrollo mientras los equipos de emergencia trabajan para contener el incendio y determinar su origen.

Incendio en fábrica de fuegos artificiales

Este incendio, se suma, al ocurrido el pasado 12 de septiembre en las instalaciones de la empresa pirotécnica “Gallo Verde”, ubicada en la zona industrial de San Francisco, al sur de la ciudad de Maracaibo.

El estruendo fue perceptible a varios kilómetros de distancia y generó pánico entre los habitantes. De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, la onda expansiva afectó de forma directa a una comunidad aledaña de viviendas precarias, conocida como Lucha, Batalla y Victoria, así como varios heridos.