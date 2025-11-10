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Fuerte oleaje en costas de Tenerife dejó tres personas muertas y 15 lesionadas

By Redacción Noticias24Carabobo
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Fuerte oleaje en costas de Tenerife
Foto: 20 Minutos es

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Redacción Noticias24Carabobo
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El fuerte oleaje en costas de Tenerife, dejó tres personas muertas y 15 lesionadas. Un grupo de turistas fue arrastrado en esa zona de España, que estaba llena de visitantes el fin de semana dijeron autoridades de ese país.

En las zonas de las Bodegas de Tanagana en Santa Cruz reportaron un fuerte oleaje el cual golpeó a un grupo de turistas franceses. Efectivos de emergencias llegaron al lugar para auxiliar a las personas.

Los lesionados tuvieron que ser atendidos y hospitalizados, algunos tuvieron leves y fueron dados de alta de inmediato.

Fuerte oleaje en costas de Tenerife, no acataron la orden

La policía de Tenerife dijo que los turistas estaban avisados sobre el oleaje y la marea que había en la zona. Sin embargo siguieron en el área y fue cuando las olas llegaron hasta el lugar y resultaron lesionados.

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Una persona muerta fue encontrada en Puerto de La Cruz, luego de las intensas olas se hicieran presentes.

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