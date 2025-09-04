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Una fuerte tormenta dejó cuatro pescadores fallecidos en el Zulia, y una mujer desaparecida. El pasado martes 2 de septiembre un fuerte aguacero cayó en el Lago de Maracaibo, fuertes vientos provocaron el naufragio de varias lanchas.

El hecho ocurrido en el municipio La Cañada de Urdaneta, donde ocurrió la fuerte tormenta con vientos y lluvia. Esto impidió que los pescadores pudieran regresar a salvo a las orillas del lago.

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Organismos de rescate y salvamento estuvieron atentos y se coordinaron las operaciones de rescate. Encontrando tres cuerpos sin vida, luego fue encontrado otro de los cadáveres tras una fuerte búsqueda.

Pescadores fallecidos en el Zulia fueron identificados

Arbenis Fernández, de 54 años de edad.

Jonny Galué Polanco, de 36 años de edad.

Yorman Castillo Ortega, de 31 años de edad.

Antonio González, de 43 años.

Una mujer está desaparecida

Los grupos de rescate buscan a la mujer desaparecida, identificada como María González que estaba en la embarcación.

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