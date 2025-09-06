Compartir

Las intensas lluvias del 5 de septiembre provocaron desbordes de ríos, inundaciones y crecidas en varias regiones del país.

En Ocumare de la Costa (Aragua), el río se salió de su cauce en La Trilla, obligando a cerrar la vía y dejando incomunicados a residentes y turistas. En Carabobo, el río Vigirima en Guacara aumentó notablemente su caudal, lo que mantiene a las autoridades en vigilancia.

También se registraron lluvias y ráfagas en San Antonio de los Altos (Miranda), tormenta eléctrica en Caracas y fuertes precipitaciones en la vía hacia La Guaira, donde se pidió a los conductores tomar precauciones.

Fuertes lluvias causan derrumbes en regiones del país

La Gobernación de Aragua alertó sobre la crecida del río Cuyagua en Ocumare de la Costa de Oro. Ante la intensidad de las lluvias, las autoridades activaron de forma «inmediata todos los protocolos de seguridad y prevención».