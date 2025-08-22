Compartir

Fuertes lluvias y vientos reportaron hoy viernes 22 de agosto de 2025 en distintas zonas del país. Tanto en zonas del estado Carabobo, Aragua, Anzoátegui se informó sobre fuertes vientos.

En estados como Monagas, sur de Anzoátegui se reportaron también fuertes aguaceros, con descargas eléctricas.

De igual modo, la lluvia ha estado constante en la tarde de hoy tanto en el oriente como en el centro del país. Recordemos que actualmente está una onda tropical atravesando el país, esto genera lluvias fuertes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jacobo Vidarte Donaire (@jacobovidartenews)

Fuertes lluvias y vientos reportaron en distintas partes del país

Se reportaron árboles caídos sobre todo en varias zonas de Maracay, como en algunas partes de otros estados. El aguacero ha estado también fuerte en zonas de Caracas como en La Guaira y áreas del estado Miranda.

Informaron de un accidente en la Autopista Valencia Puerto Cabello con una persona lesionada. En dicho accidente una unidad de transporte volcó.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas