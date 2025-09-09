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Puedes tener fuerza en las muñecas realizando estos ejercicios, los mismos son recomendaciones. Pero recuerda que debes siempre consultar un médico antes de llevarlos a cabo.

Realiza movilidad suave con círculos y flexiones/extensiones de muñeca, y ejercicios de fortalecimiento como el agarre de una pelota de tenis. El uso de elásticos para los dedos, y la manipulación de plastilina o pinzas.

Para la fuerza de agarre y estabilidad, puedes usar una banda elástica para los dedos o intentar levantar pesas pequeñas.

Ejercicios de Movilidad y Calentamiento: antes de empezar, calienta tus muñecas con movimientos suaves y controlados.

Círculos y Rotaciones: Gira las muñecas en círculos, tanto hacia adentro como hacia afuera. Flexión y Extensión: Dobla la muñeca hacia arriba y hacia abajo, y luego inclínala de lado a lado.

Apertura de Dedos: Separa los dedos lo más que puedas, mantenlos un momento y luego relájalos. Repite varias veces.

Agarre de Pelota: aprieta una pelota de tenis con la mano, mantén la presión unos segundos y luego suelta. Puedes hacer esto durante el día mientras realizas otras actividades.

Fuerza en las muñecas

Estiramiento con Banda Elástica: coloca una banda elástica entre tus dedos. Abre todos los dedos separándolos a la vez, manteniendo la tensión del elástico.

Ejercicios con Plastilina: Amasa y aprieta plastilina con todos los dedos para trabajar la fuerza de pinza.

Flexión Inversa de Muñeca: con las palmas sobre una superficie plana y los dedos apuntando hacia atrás, dobla suavemente los brazos hacia abajo. Mantén la posición y repite varias veces.

Ejercicios con Pinza: abre y cierra una pinza de ropa con fuerza para mejorar el agarre y la fuerza de los dedos, según este canal de YouTube.

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Recomendaciones Adicionales: Evita el dolor: No fuerces los movimientos si sientes dolor.

Constancia: Realiza los ejercicios de forma regular, incluso varias veces al día. Asegura la Ergonomía: Presta atención a la ergonomía en tus actividades diarias para proteger tus muñecas.

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