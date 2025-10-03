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El volcamiento de una ambulancia en Yaracuy dejó a una funcionaria de Protección Civil muerta. El hecho ocurrió en la avenida Intercomunal de San Felipe cerca del Circuito Judicial Penal.

Yenifer Nody Arcila R. de 32 años iba en el asiento de copiloto y falleció de manera inmediata en el lugar. Mientras que Luis Palencia de 42 años quedó en estado de gravedad, ambos venían de equipar gasolina en la unidad de asistencia médica.

Arcila era madre de unas gemelas de 10 años y una niña de 7. Desde pequeña quería ser rescatista. Llegó a graduarse en la UNES y tenía pocos meses en Protección Civil Yaracuy. Fue sepultada con honores.

Estos transitaban en la ambulancia cuando fueron sorprendidos por otro carro, lo que provocó el volcamiento en dicha avenida. Enseguida llegaron paramédicos como autoridades viales a atender la situación presentada.

Volcamiento de ambulancia en Yaracuy

Hay dos versiones del hecho, una de ellas es que fueron sorprendidos por un vehículo lo que generó que Palencia perdiera el control; chocando contra un poste de electricidad para luego volcarse.

Mientras que otra versión destaca que el conductor de la ambulancia trató de esquivar un bache que había en la vía impactando contra un poste. El accidente será investigado por las autoridades.

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Palencia fue trasladado al Hospital Central de San Felipe, con lesiones de gravedad. Arcila era de la parroquia Albarico de San Felipe. La muerte de la funcionaria dejó un hondo pesar en los yaracuyanos.

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