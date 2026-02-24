Compartir

Una funcionaria del CICPC falleció en un accidente de moto en Barinas. La joven quedó identificada como Yilmar Paola Contreras Moreno, quien estaba adscrita a la División de Criminalística de la Delegación Municipal de Barinas.

Contreras iba en su moto y sufrió un aparatoso accidente cerca del terminal de pasajeros Hugo de los Reyes Chavez. Al lugar llegaron autoridades viales de la entidad para atender el hecho vial.

Según versiones extraoficiales la funcionaria iba en su moto cuando presuntamente sujetos comenzaron a perseguirla. Fue cuando Contreras debido al nerviosismo perdió el control de la moto y tuvo el accidente.

Funcionaria del CICPC falleció en un accidente de moto

la moto derrapó y la funcionaria cayó al pavimento sufriendo serias lesiones en su cuerpo. Enseguida fue llevada a un centro de salud en la ciudad de Barinas donde murió debido a los severos traumatismos.

NO DEJES DE LEER AHORA: Adolescente barquisimetano murió ahogado en Morrocoy

Funcionarios del CICPC además de la PNB Tránsito están desde ayer inmersos en las investigaciones del hecho. Para verificar la versión de la persecución hecha por desconocidos a la joven funcionaria.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas