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Un funcionario de la GNB falleció en la ARC al chocar contra el remolque de una gandola. El hecho ocurrió en el tramo San Joaquín en el estado Carabobo, este fue identificado como Fernando Alberto Geraldo Barrera.

A las cinco y media de la tarde, el funcionario iba conduciendo una motocicleta e impactó contra el remolque que estaba estacionado en el hombrillo. Geraldo Barrera falleció de forma inmediata en la autopista sentido Maracay.

Al lugar llegaron comisiones de la Policía Nacional Bolivariana de transito como funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana; como equipos de operaciones de Invialca. El cadáver fue trasladado hasta la sede de medicina forense del Hospital Central de Valencia.

Funcionario de la GNB falleció en la ARC al chocar contra remolque de una gandola

Geraldo Barrera tenía cerca de dos décadas en la Guardia Nacional Bolivariana y era oriundo del estado Falcón. Se hace un llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del resto del país.

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Cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, manejar por un solo canal, hacerlo a una velocidad moderada. Como a no circular por el hombrillo de la autopista.

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