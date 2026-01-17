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Un funcionario de la PNB falleció en un operativo en Caracas, el uniformado quedó identificado como Dyker Rodríguez. El hecho ocurrió en el sector Macarao al oeste de la capital del país.

La comisión de la Policía Nacional Bolivariana estaba en labores de inteligencia en el lugar. Cuando uno de los hombres desenfundó un arma y le disparó a la cara contra Rodríguez, dejándolo gravemente herido.

Funcionario de la PNB falleció en un operativo en Caracas

Enseguida lo llevaron hasta el Hospital Materno Infantil en Caricuao donde llegó sin signos vitales. Las autoridades activaron la búsqueda del agresor el cual huyó luego de disparar contra Rodríguez.

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Se pudo conocer que el oficial era hijo del exgrandeliga y coach de pitcheo de los Tiburones de La Guaira. Francisco “Kid” Rodríguez.

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