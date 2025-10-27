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Un funcionario de la PNB murió en un accidente de moto en el estado Miranda. El hecho ocurrió la madrugada de ayer domingo 26 de octubre de 2025. El uniformado quedó identificado como Roner Gerardo Estanga Palencia de 27 años de edad.

Estanga Palencia venía en una moto cuando chocó contra un poste de electricidad falleciendo de inmediato. El hecho ocurrió cercano a las residencias Ocumare Country en el municipio Tomás Lander de la entidad mirandina.

Funcionario de la PNB murió en un accidente de moto

El uniformado iba en una motocicleta marca Bera BRF color negro, registrada con las placas AJ2R37K. Estanga Palencia estaba adscrito a la central del sistema Ven-911, en la ciudad de Caracas.

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Explicó el medio Notituy 24 que en el accidente donde murió el funcionario quedaron dos hermanos más lesionados. Los cuales fueron llevados a un centro de salud, quedando identificados como Iyomar Antonio y Héctor Jesueth Ramos Morales, de 25 y 18 años de edad.

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