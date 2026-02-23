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Un funcionario del CICPC en el Zulia fue encontrado sin vida dentro de su vehículo. El hecho ocurrió ayer domingo 22 de febrero de 2026. El cadáver fue encontrado en su camioneta en el distribuidor Vencemos Mara.

El funcionario respondía al nombre de Kevin Paz, destacó el medio El Regional del Zulia. La camioneta donde estaba el funcionario era una Chevrolet Tahoe color gris la cual estaba a un lado de la vía.

Funcionario del CICPC en el Zulia

Al lugar llegaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana quienes resguardaron la escena del crimen. Mientras llegaban funcionarios del CICPC para hacer el levantamiento del cadáver como recabar pruebas del mismo.

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El cadáver de Paz presentaba una herida de bala en la cabeza. Hasta el momento no descartan ninguna hipótesis del caso, desde ayer comenzaron las investigaciones. El cadáver fue llevado a una sede de medicina forense.

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