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Funcionarios adscritos a la Estación Policial Municipal Bejuma de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el estado Carabobo, detuvieron a un hombre requerido por la justicia por delito de hurto.

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Según informó el Inspector Jefe de este cuerpo, Víctor Guerrero, funcionarios adscritos a este cuerpo se encontraban en labores de rutina en el punto de control ubicado en la carretera Panamericana cuando le solicitaron al conductor de una unidad pública estacionarse para realizar un chequeo a la unidad y sus pasajeros.

Detenido por delito de hurto en Carabobo

Momentos que realizaban la verificación de ciudadanos a través del Siipol, se percataron que un ciudadano identificado como Luis Alberto Oviedo(50), residenciado en Lara, presentaba solicitud por hurto calificado, por lo que quedó detenido y puesto a la orden de la Fiscalía.

En otro orden, Guerrero refirió que en el marco de las labores sociales que realiza este cuerpo, realizaron trabajos de pintura en un salón de la U.E José Ignacio Pulido. “Demostrando siempre que la PNB esta para proteger, defender y servir a nuestro pueblo”, detalló.

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