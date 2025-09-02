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Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, fueron beneficiados con Jornada de Atención Médica Integral, que se desarrolló en la sede de la comandancia general, ubicada en la avenida Paseo Cabriales, parroquia San Blas de Valencia.

A través de la Dirección de Salud de la Alcaldía de Valencia, los efectivos policiales recibieron atención en medicina general, vacunación y servicio odontológico, enmarcados en el vértice 10 de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, orientado en el bienestar social de las y los Guardianes de la Patria.

Esta acción se realizó con el objetivo de garantizar el bienestar social de los hombres y mujeres de la Policía Municipal de Valencia que brindan seguridad, protección y resguardo a la colectividad de valencia.

La jornada contó con la presencia del Director General de Polivalencia G/D Bilfred Bastidas y la Sub Directora, C/J Leinis Ramírez. Estas actividades se realizan cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, conjuntamente con el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justicia y Paz, Diosdado Cabello, el gobernador Rafael Lacava y bajo las políticas de atención social de la Alcaldesa Dina Castillo, garantizando la salud de cada uno de los policías y talento humano administrativo que están al frente del organismo policial.