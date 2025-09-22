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A través de la Fundación CLX, CLX Group hizo entrega oficial de los renovados espacios del Centro de Parálisis Cerebral Bartolomé Salom, como parte de su programa de responsabilidad social dedicado al apoyo de instituciones educativas y de salud en Venezuela.

La inauguración del recinto, ubicado en la Av. Navas Spínola, Valencia, tuvo lugar el martes 16 de septiembre, durante un encuentro entre los pacientes del centro de rehabilitación, su directora Domelsy Michelena, Martha Díaz, trabajadora social y el equipo de voluntarios de CLX, encabezados por Nader El Agra, directivo de MultiMax, en representación de Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Group y, Jineth González, presidenta de la Fundación CLX.

Durante la tarde de actividades, que incluyó pintacaritas, globos, una mesa de postres y entretenimiento; se destacó el compromiso de la organización con aquellas causas que impactan positivamente en la sociedad, en un ambiente que resaltó la importancia de la inclusión y bienestar de jóvenes atendidos en este centro.

Por su parte, los niños del Bartolomé Salom agradecieron a los colaboradores de CLX Group por el reacondicionamiento de estos espacios con pancartas, flores y una jornada musical llena de emoción.

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Fundación CLX, un espacio para el desarrollo

En Carabobo, el Centro de Parálisis Cerebral Bartolomé Salom ofrece atención integral a jóvenes en edades comprendidas entre los 2 y 22 años, brindando tratamientos especializados que les permiten mejorar sus capacidades hasta alcanzar la máxima independencia motora, del lenguaje y funcional.

La contribución de la Fundación CLX incluyó una dotación de equipamiento médico especializado y actualización del gimnasio de mecanoterapia con muebles acolchados, juguetes sensoriales y elementos diseñados para estimular a los niños a través de juegos y actividades divertidas durante su rehabilitación.

También, se optimizaron las diferentes áreas de atención con nuevos electrodomésticos, se incorporaron aires acondicionados para garantizar mayor comodidad y un ambiente más adecuado para las sesiones, además de dotarlos con dos computadoras CLX NUC, para que los niños puedan continuar con su recuperación de la mano de la mejor tecnología.

“Para la Fundación CLX, este proyecto representa mucho más que una restauración: es un verdadero acto de transformación que abre la puerta a una mejor calidad de vida y atención para los niños del Centro Bartolomé Salom. Nuestra mayor satisfacción es ver cómo el esfuerzo de cada voluntario de CLX Group se ha materializado en un espacio diseñado para generar un cambio positivo y duradero, reafirmando nuestro compromiso con las familias venezolanas” expresó Jineth González, directora de la Fundación CLX.

Como parte de los trabajos de adecuación, se realizaron labores de mantenimiento general, reparación de espacios, así como mejoras en la infraestructura, gracias al aporte de los colaboradores de CLX Group y la Fundación CLX, quienes participaron activamente a lo largo de las diferentes etapas de esta iniciativa.

Actualmente, este Centro Bartolomé Salom atiende a 38 pacientes, quienes reciben atenciones personalizadas con el apoyo de especialistas en terapia fisiológica, musical y de lenguaje de acuerdo con su edad, condición y objetivos individuales en un entorno optimizado.

“Este es un acto de compromiso, de parte de la Fundación CLX con quienes merecen un entorno digno, alegre y lleno de vida. Como empresa venezolana, seguimos impulsando el desarrollo de este tipo de proyectos que trabajan por causas nobles, elevando la calidad de vida de nuestra gente” expresó Nasar Ramadan Dagga, CEO de CLX Group.

CLX Group y la Fundación CLX

Desde sus inicios, la Fundación CLX ha sido un motor de proyectos que buscan generar un impacto positivo en la sociedad venezolana, apostando por el desarrollo del talento deportivo y artístico, así como a aquellas instituciones, programas y comunidades que requieren apoyo para seguir creciendo.

Con esta visión, Nasar Dagga y el equipo de CLX Group impulsan acciones que celebran la perseverancia y la constancia de nuevas generaciones, brindando bienestar, nuevas oportunidades y reafirmando el compromiso del grupo empresarial con Venezuela.

Descubre las principales marcas que conforman a CLX Group en su página web oficial, www.clx-group.com, y a través de su cuenta de Instagram: @clx.group, donde día a día se publica información actualizada sobre este grupo empresarial con más de 11 años haciendo historia en el país.