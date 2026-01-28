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La Fundación Frigilux celebró su décimo aniversario tras diez años de trabajo continúo enfocado en mejorar la calidad de vida de niños con diversidad funcional o en alto riesgo de salud. A través de sus programas de rehabilitación integral, la organización ha brindado atención desde su sede principal, “La Casita”, ubicada en el estado Carabobo, así como mediante su departamento de ayudas externas, con jornadas que se extienden a distintas regiones del país.

Yaser Arafat Dagga, presidente de la Fundación Frigilux, destacó este aniversario como una muestra del compromiso sostenido con el desarrollo de la infancia y con una transformación social basada en valores éticos. Durante estos diez años, el impacto del trabajo realizado se refleja en la vida de miles de niños y sus familias, quienes han encontrado acompañamiento, atención especializada y esperanza en momentos clave de sus procesos o diagnósticos.

“Cumplir diez años nos confirma que la responsabilidad social debe asumirse con visión, estructura y continuidad. En la Fundación Frigilux creemos en proyectos que trascienden el corto plazo, que se construyen con equipos profesionales y que generan impacto real en la vida de los niños y sus familias. Este aniversario representa el compromiso de seguir trabajando con seriedad, ética y vocación de servicio”, expresó Yaser Dagga, presidente de la Fundación Frigilux.

En “La Casita”, espacio destinado a la rehabilitación integral, la fundación atiende a niños y niñas mediante un enfoque interdisciplinario que integra psicopedagogía, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, fisiatría, pediatría y neurología. Cada plan de atención se ajusta a las necesidades individuales de los pacientes, promoviendo su desarrollo y participación activa. Además, los niños forman parte del Club de Pequeños Lectores, clases de música, orientación especializada y actividades recreativas que fortalecen el vínculo con sus familias.

Por su parte, el departamento de ayudas externas mantiene una labor constante de atención y acompañamiento comunitario a través de ayudas individuales, jornadas y entrega de insumos. Asimismo, continúa activo el Programa de Atención Oncológica Infantil del Hospital de Niños J. M. de los Ríos, desarrollado en alianza con la Asociación Venezolana de Padres de Niños con Cáncer (Asovepanica), como parte del compromiso con los casos de mayor vulnerabilidad.

La Fundación Frigilux nació en 2016 y, durante sus primeros dos años, un equipo de especialistas recorrió el estado Carabobo ofreciendo tratamientos especiales y atención médica a domicilio. Ante el crecimiento de la demanda, en 2018 la fundación se trasladó a “La Casita”, espacio que hoy consolida su labor y desde donde continúa ampliando su alcance.

Tras diez años de trabajo ininterrumpido, la Fundación Frigilux ha otorgado más de 50.000 ayudas, centrando sus esfuerzos en el bienestar social, físico y emocional de los niños. Con la mirada puesta en el futuro, la organización reafirma su compromiso de seguir acompañando a quienes más lo necesitan y de continuar siendo, cada día, parte de la solución.

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