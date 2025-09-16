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La Alcaldía de Valencia, a través de Fundacultura, abrió al público la exposición “Arte y Fe”, inaugurada en el Centro Cultural “Nelson Mandela”; para el disfrute de todos los valencianos en la ciudad.

Esta muestra artística, presentada al público bajo las orientaciones de la Alcaldesa Dina Castillo, en el marco del programa “Cultura y Arte por Todas Partes”. Es un homenaje a la Patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto, y busca resaltar las tradiciones religiosas que forman parte esencial de nuestra identidad cultural.

La exposición “Arte y Fe” es una muestra colectiva que combina obras de arte, esculturas y elementos iconográficos que representan la devoción y la fe popular en Venezuela. A través de estas piezas, los visitantes podrán apreciar la riqueza de nuestras tradiciones religiosas.

Además de la profunda devoción que nos conecta con nuestras raíces, además de acercarnos más a la fe que une a nuestro pueblo. Al respecto, Free Marcano, director del Centro Mandela, invitó a toda la comunidad a visitar la exposición ‘Arte y Fe.

Fundacultura inauguró la Exposición Arte y Fe

En el Centro Cultural “Nelson Mandela”, “oportunidad única para apreciar cómo nuestras tradiciones religiosas se plasman en el arte y cómo estas expresiones culturales enriquecen nuestro patrimonio”.

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“Además, Valencia se enorgullece de ofrecer eventos que fortalecen el turismo cultural y promueven nuestras tradiciones, invitando a visitantes y residentes a descubrir la belleza y la historia que nos hacen únicos, no se pierdan esta oportunidad de conectarse con nuestras raíces y celebrar la fe que nos une”, destacó Marcano.

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