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Fundasocial realizó talleres de emprendimiento en el CEIM Vicente Lecuna

By Redacción Carabobo
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Talleres de emprendimiento

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Fundasocial realizó talleres de emprendimiento en el CEIM Vicente Lecuna. En el marco del programa nacional “Agosto de Escuelas Abiertas”; y el plan vacacional comunitario “Venezuela Ríe 2025”, la Fundación para la Solidaridad Social, FUNDASOCIAL, adscrita a la Alcaldía de Valencia, con la colaboración del Plan Vacacional «Guardianes Textiles del Planeta», llevó a cabo una diversidad de talleres de emprendimiento en el CEIM “Vicente Lecuna”, ubicado en Lomas de Funval, dirigido a más de 600 niños y niñas de Valencia.

La iniciativa también forma parte de las actividades desarrolladas por el Programa “Carabobo Sostenible”, liderado por la Primera Dama del estado Carabobo, Dra. Nancy de Lacava, para sembrar en nuestros niños y niñas, la conciencia ecológica para la preservación y defensa de los recursos naturales.

Talleres de emprendimiento en el CEIM

Durante el desarrollo del Plan Vacacional y bajo los lineamientos de la Alcaldesa Dina Castillo, los promotores de FUNDASOCIAL, ofrecieron talleres en el área textil, manualidades creativas, barbería y trenzado de cabello, con el objetivo compartir con los niños de las comunidades, técnicas generales sobre oficios útiles que promueven el desarrollo de habilidades para generar beneficios económicos.

Durante estos talleres, los niños participantes se capacitaron para la confección textil y la reprocesamiento o la reutilización de prendas de vestir, para ser usadas en la fabricación de bolsos o accesorios; así como también en el área de peluquería y barbería.

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La Alcaldía de Valencia, reafirma su compromiso con el desarrollo de iniciativas creativas, que impulsan el desarrollo de habilidades útiles en los niños y niñas valencianos, y en fiel cumplimiento con los lineamientos emanados por el gobierno nacional y regional, continúa llevando a cabo este tipo de actividades.

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