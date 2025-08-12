Compartir

La Alcaldía de Valencia, a través de Fundatur, concluyó el Plan Vacacional “Mini Guías Puerto Cabello”, iniciativa que permitió a 45 niños y niñas de Valencia, acercarse a la historia; cultura y belleza del municipio vecino de Puerto Cabello.

Gracias a esta iniciativa instruida por la Alcaldesa Dina Castillo, durante esta enriquecedora experiencia, los pequeños tuvieron la oportunidad de visitar el Museo Casa Herrera. Uno de los sitios emblemáticos que preserva la historia y el patrimonio cultural de Puerto Cabello.

Bajo la guía de expertos de Fundatur, los niños pudieron adentrarse en la riqueza histórica carabobeña, aprendiendo sobre sus raíces y tradiciones en un entorno interactivo y educativo.

Plan Vacacional Mini Guías Puerto Cabello

El programa, desarrollado en un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía de Valencia y Fundatur, involucró a niños provenientes de los 48 circuitos comunales de la municipalidad. Quienes vivieron de primera mano la magia y el encanto de Puerto Cabello.

NO DEJES DE LEER AHORA: Contribuyentes valencianos disfrutan del 10% de descuento al cancelar IMA por Pronto Pago

Natalia Pacheco, presidenta de Fundatur, expresó su entusiasmo por el desarrollo de esta iniciativa, “nos sentimos muy emocionados por este intercambio cultural y turístico. Ver a los niños de Valencia descubrir espacios tan ricos en historia y cultura”.

La Alcaldía de Valencia reafirma su compromiso de seguir promoviendo actividades que impulsen la cultura, el turismo y la valoración de nuestra historia local. Estas iniciativas buscan fortalecer el sentido de identidad social, estimular el aprendizaje y brindar espacios de recreación formativa para las futuras generaciones.

Cierre exitoso

Con este cierre exitoso, la alcaldía y sus equipos de trabajo, bajo el liderazgo de la Alcaldesa Dina Castillo, continúa consolidando su visión de una Valencia más cultural, inclusiva y turística, donde niños y jóvenes puedan conectarse con su patrimonio y descubrir el potencial de su región.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas