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Funvisis informó de dos temblores en el estado Sucre

By Danny Valdiviezo
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Funvisis informó de dos temblores en el estado Sucre

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Danny Valdiviezo
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Dos temblores en el estado Sucre fueron dados a conocer por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Uno antes de las doce de la noche y el otro a las 12:25 minutos.

Ambos fueron reportados en el sector de Yaguaraparo, a las 11:45 minutos de la noche se informó del primer sismo. El cual tuvo una magnitud de 2.9 grados en la Escala de Richter y tuvo una profundidad de cinco kilómetros.

Este tuvo una ubicación de 7 kilómetros al sureste de Yaguaraparo. El sismo no dejó daños en estructuras de viviendas como en la vialidad del sector del municipio Cajigal en la entidad oriental.

Luego a las 12:25 minutos de la noche se reportó el segundo sismo, este tuvo una magnitud más alta, esta vez 3.4 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de cinco kilómetros y epicentro de 11 kilómetros al sureste de Yaguaraparo.

Dos temblores en el estado Sucre

Dos temblores en el estado Sucre

Dos temblores en el estado Sucre

Ante un temblor, mantén la calma, no corras y aplique «agacharse, cubrirse y sujetarse» bajo un mueble resistente o junto a una estructura interna segura, lejos de ventanas. Si estás fuera, aléjate de edificios.

Como también de postes y árboles. Al finalizar, evacua ordenadamente y prepárate para réplicas.

Acciones durante el sismo:

Adentro: Agáchate, cúbrete bajo una mesa resistente y agárrate de una pata. Aléjate de vidrios, espejos y muebles pesados.

Si no hay muebles: Cúbrete la cara y cabeza con tus brazos, buscando una pared interior.

Si estás en la cama: Quédate allí y protege tu cabeza con una almohada.

En la calle: Dirígete a un lugar abierto, lejos de edificios, postes y cables eléctricos.

En vehículo: Detente en un lugar seguro (lejos de puentes o postes) y quédate dentro.

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SourceFunvisis
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