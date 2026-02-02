Compartir

Dos temblores en el estado Sucre fueron dados a conocer por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Uno antes de las doce de la noche y el otro a las 12:25 minutos.

Ambos fueron reportados en el sector de Yaguaraparo, a las 11:45 minutos de la noche se informó del primer sismo. El cual tuvo una magnitud de 2.9 grados en la Escala de Richter y tuvo una profundidad de cinco kilómetros.

Este tuvo una ubicación de 7 kilómetros al sureste de Yaguaraparo. El sismo no dejó daños en estructuras de viviendas como en la vialidad del sector del municipio Cajigal en la entidad oriental.

Luego a las 12:25 minutos de la noche se reportó el segundo sismo, este tuvo una magnitud más alta, esta vez 3.4 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de cinco kilómetros y epicentro de 11 kilómetros al sureste de Yaguaraparo.

Dos temblores en el estado Sucre

Ante un temblor, mantén la calma, no corras y aplique «agacharse, cubrirse y sujetarse» bajo un mueble resistente o junto a una estructura interna segura, lejos de ventanas. Si estás fuera, aléjate de edificios.

Como también de postes y árboles. Al finalizar, evacua ordenadamente y prepárate para réplicas.

Acciones durante el sismo:

Adentro: Agáchate, cúbrete bajo una mesa resistente y agárrate de una pata. Aléjate de vidrios, espejos y muebles pesados.

Si no hay muebles: Cúbrete la cara y cabeza con tus brazos, buscando una pared interior.

Si estás en la cama: Quédate allí y protege tu cabeza con una almohada.

En la calle: Dirígete a un lugar abierto, lejos de edificios, postes y cables eléctricos.

En vehículo: Detente en un lugar seguro (lejos de puentes o postes) y quédate dentro.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas