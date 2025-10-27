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Los sismos en Carora y Güiria fueron informados por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis. Hasta el día de hoy se han reportado un solo movimiento telúrico, el otro fue ayer.

A las 11:05 minutos de hoy 27 de octubre, Funvisis indicó de un temblor en el estado Lara, el mismo de magnitud 3.2 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 28,6 kilómetros.

El epicentro estuvo a 55 kilómetros al suroeste de Carora en el estado Lara. Cabe destacar que este sismo se une a los que han ocurrido en lo que va de mes en esa localidad ubicada al occidente del país.

Sismos en Carora y Güiria

Ayer domingo, 26 de octubre, Funvisis indicó de un temblor en Güiria, estado Sucre. De una magnitud 3.2 grados en la Escala de Richter y una profundidad de 19.9 kilómetros y un epicentro de 61 kilómetros al norte de Güiria.

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