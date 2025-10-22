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Funvisis informó sobre estos temblores hoy en el país, dos de ellos en el estado Mérida y uno en Bailadores. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó sobre los tres y sus características.

El primero de ellos ocurrió a las 12:39 minutos de la madrugada con una magnitud de 2.9 grados en la Escala de Richter y una profundidad de 36.9 kilómetros. Este tuvo un epicentro de 18 kilómetros al suroeste de Bailadores en Mérida.

A las 3:09 minutos de la madrugada, Funvisis informó del segundo movimiento telúrico. Con una magnitud de 2.9 grados en la Escala de Richter. Y un epicentro de 36 kilómetros al suroeste de Bailadores.

Funvisis informó

A las 8:51 minutos de la mañana de hoy miércoles, Funvisis dio a conocer de un temblor en Bachaquero estado Zulia. Con una magnitud de 3.5 grados en la Escala de Richter y una profundidad de 5 kilómetros.

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Los últimos temblores han sido reportados en los estados Zulia, Mérida, además de Trujillo, Lara como en Sucre.

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