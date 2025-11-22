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Funvisis registró un sismo de 3,3 en el estado Zulia

By Redacción Noticias24Carabobo
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Sismo en Zulia

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), registró la mañana de este sábado, 22 de noviembre, un sismo de magnitud 3,3; al sureste de Bachaquero, estado Zulia.

 

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Sismo en Zulia

Según el reporte, este sismo ocurrió a las 11:02 de la mañana. Su magnitud fue de 3.3 y la profundidad de 19.0 kilómetros.

El epicentro se localizó en las coordenadas 9.848 norte -70.899 oeste, a 27 kilómetros al sureste de Bachaquero, estado Zulia.

Hasta el momento no se reportan daños físicos ni materiales.

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