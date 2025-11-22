Compartir

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), registró la mañana de este sábado, 22 de noviembre, un sismo de magnitud 3,3; al sureste de Bachaquero, estado Zulia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Funvisis (@funvisis)

Sismo en Zulia

Según el reporte, este sismo ocurrió a las 11:02 de la mañana. Su magnitud fue de 3.3 y la profundidad de 19.0 kilómetros.

El epicentro se localizó en las coordenadas 9.848 norte -70.899 oeste, a 27 kilómetros al sureste de Bachaquero, estado Zulia.

Hasta el momento no se reportan daños físicos ni materiales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas