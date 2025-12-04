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Funvisis reportó dos sismos en las últimas horas en el país, esto en zonas del oriente como del occidente. Estos se suman a los que han ocurrido en las últimas semanas en el país. cuyo sismo más fuerte tenido magnitud de 3.8 grados.

A las 5:37 minutos de la madrugada se reportó el primer sismo de hoy jueves 4 de diciembre en Bachaquero. Con una magnitud en la Escala de Richter de 3.2 grados y una profundidad de 3.5 kilómetros.

Este tuvo un epicentro dijo Funvisis a 24 kilómetros de Bachaquero en el estado Zulia. El mismo no dejó daños en viviendas como tampoco en vialidad. Bachaquero sigue registrando temblores desde hacer varios meses.

Luego a las 7:09 minutos de la mañana se registró el segundo movimiento telúrico en el país. Con una magnitud de 3.7 grados en la Escala de Richter y una profundidad de 75.6 kilómetros. Este fue reportado en Irapa, estado Sucre, al oriente del país.

Funvisis reportó dos sismos en las últimas horas en el país, ¿Por qué tiembla tanto en el estado Sucre?

El Estado Sucre tiembla tanto debido a su ubicación en la zona de contacto entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamericana. Que genera una alta actividad sísmica a través de sistemas de fallas como el Pilar y otras fallas secundarias cercanas.

Esta zona es la región con mayor amenaza sísmica de Venezuela. Límites de placas: Venezuela se encuentra en un área donde la placa del Caribe y la placa Sudamericana interactúan.

Sistemas de fallas: Esta zona de contacto está atravesada por varios sistemas de fallas importantes, incluyendo la falla del Pilar, que recorre la Serranía del Interior y es especialmente activa en la región.

Fallas secundarias: Además de las fallas principales, el área también está influenciada por fallas secundarias que pueden producir movimientos sísmicos.

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