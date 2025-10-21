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Funvisis reportó dos sismos hoy en estas zonas del país, en las últimas horas solo se han registrado un par de temblores. Uno de ellos en el oriente del país y el otro al occidente.

El primer temblor fue reportado a las 5:18 minutos de la mañana, con magnitud de 3.1 en la Escala de Richter. Con profundidad de cinco kilómetros y un epicentro de 41 kilómetros al noroeste de Isnotú en el estado Trujillo.

Funvisis reportó dos sismos hoy

Este movimiento no dejó daños en viviendas como tampoco en vías de esa zona de la entidad trujillana. Cabe destacar que Trujillo estuvo entre los estados donde se sintió el enjambre sísmico de hace unas semanas.

El segundo temblor fue reportado a las 6:27 minutos de esta mañana, el mismo tuvo una magnitud de 2.8 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 10 kilómetros y un epicentro de 43 kilómetros al suroeste de Cumanacoa.

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Funvisis informó sobre los temblores también ocurridos en los últimos días en las zonas de Bachaquero en el estado Zulia, como de Carora en el estado Lara. Los mismos en el orden de los tres grados.

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