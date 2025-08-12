Compartir

Funvisis reportó un sismo en cercanías de Isla La Blanquilla hoy a la 1:25 de la tarde, el mismo con magnitud de 3.1 en la Escala de Richter. El movimiento telúrico dijo la Fundación venezolana de Investigaciones Sismológicas tuvo una profundidad de 31.8 kilómetros.

Sismo en cercanías de Isla La Blanquilla

Con un epicentro a 101 kilómetros al noroeste de la isla La Blanquilla. Este sismo se suma a los ocurridos en el país en los últimos días.

