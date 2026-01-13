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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), registró la mañana de este martes, 13 de enero de 2026, un sismo de magnitud 2.5; al sur de Valencia, estado Carabobo.

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Sismo al sur de Valencia

Según el reporte, este sismo ocurrió a las 04:37 de la mañana. Su magnitud fue de 2.5 y la profundidad de 29.0 kilómetros.

El epicentro se localizó en las coordenadas 9.760 norte -67.933 oeste, a 47 kilómetros al sur de Valencia, estado Carabobo.

Hasta el momento no se reportan daños físicos ni materiales.

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