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Funvisis reportó sismo en el sur Valencia este 13 de enero

By Redacción Noticias24Carabobo
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Temblor de magnitud 5 reportaron en Colombia - Terremoto sacude suroeste Japón - Sismo al sur de Valencia - Sismo en costas de Cuba

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), registró la mañana de este martes, 13 de enero de 2026, un sismo de magnitud 2.5; al sur de Valencia, estado Carabobo.

 

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Sismo al sur de Valencia

Según el reporte, este sismo ocurrió a las 04:37 de la mañana. Su magnitud fue de 2.5 y la profundidad de 29.0 kilómetros.

El epicentro se localizó en las coordenadas  9.760 norte  -67.933 oeste, a 47 kilómetros al sur de Valencia, estado Carabobo.

Hasta el momento no se reportan daños físicos ni materiales.

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