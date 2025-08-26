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Funvisis reportó sismo en el estado Trujillo en horas de la madrugada, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2.6 grados en la Escala de Richter; dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas en sus redes sociales.

Resaltó el reporte que el temblor ocurrió a la 1:54 minutos de la madrugada, con una profundidad de 28.7 kilómetros. Y un epicentro a nueve kilómetros al suroeste de la entidad trujillana.

El sismo se suma a los ocurridos en lo que va de mes en el país, la mayoría de estos reportados en el estado Sucre. Como en los estados occidentales, como en Falcón sobre todo en la Península de Paraguaná.

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Funvisis reportó sismo, ¿qué hacer en caso de un temblor fuerte?

En caso de un fuerte temblor, debes mantener la calma y practicar la técnica de Agáchate, Cúbrete y Sujétate. Busca un lugar seguro como debajo de una mesa resistente o junto a una pared estructural, protégete de objetos que puedan caer y espera a que el temblor termine.

Si estás manejando, detente en un lugar seguro y, si estás cerca de la costa, dirígete a zonas altas debido al posible riesgo de tsunami.

Si estás dentro de un edificio:

Mantén la calma: y no entres en pánico.

Agáchate, protégete con tus brazos y cúbrete la cabeza.

Cúbrete: debajo de una mesa resistente o un escritorio, o junto a una pared estructural.

Sujétate: a la mesa o mueble hasta que el temblor cese.

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Aléjate: de ventanas, espejos, vidrios, lámparas y estanterías.

Evita usar los ascensores: o las escaleras, ya que pueden colapsar o ser peligrosas.

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