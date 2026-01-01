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Funvisis reportó sismo en Zulia este 1 de enero

By Redacción Noticias24Carabobo
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Dos temblores reportó Funvisis en el país en estas zonas - Sismo Zulia 1 de enero

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Redacción Noticias24Carabobo
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La mañana de este jueves 1 de enero de 2026, se registró un temblor cuyo epicentro estuvo en Colombia, sin embargo, se sintió en el estado Zulia, específicamente en la ciudad de Maracaibo.

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, la magnitud de este movimiento telúrico fue de 4.1.

 

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Sismo en Zulia este 1 de enero

El sismo ocurrió exactamente a las 8:37 a.m., según reportes ciudadanos, y se sintió de manera brusca, rápida y alarmante en diversos sectores urbanos.
Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) detalló que el sismo fue de 4.5, con epicentro en Villa del Rosario (Colombia).

Reportes de usuarios en redes sociales y autoridades locales coinciden en que el temblor se sintió con especial fuerza en la capital zuliana, Maracaibo, así como en el municipio San Francisco.

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