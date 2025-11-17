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Funvisis reportó sismos en esta zona del país

By Danny Valdiviezo
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Funvisis reportó sismos en esta zona del país

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Funvisis reportó sismos en el estado Sucre en las últimas horas, uno de ellos a las 6:31 minutos de la mañana y otro en horas del mediodía. Específicamente a las 12:46 minutos del mediodía dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

A las 6:31 minutos se reportó un sismo de 3.2 grados en la Escala de Richter teniendo como epicentro a Irapa, a 26 kilómetros al norte de esta localidad. Con una profundidad de 35.1 kilómetros.

Funvisis reportó sismos en esta zona del país

Luego en horas del mediodía de hoy lunes 17 de noviembre de 2025 se reportó un sismo a 38 kilómetros al sureste de Güiria. Con una magnitud de 3.8 grados en la Escala de Richter y una profundidad de cuatro kilómetros.

En las últimas horas, Funvisis informó también en sus redes sociales sismo en el occidente del país en zonas como Bachaquero y Carora y en estados del oriente del país. Con magnitudes máximas de 3.8 grados.

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SourceFunvisis
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