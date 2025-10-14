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Funvisis reportó sismos en Isnotú y Bachaquero en las últimas horas, ambos movimientos se unen a los ocurridos en el país. Ayer en horas del mediodía la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó también un temblor en El Sombrero, estado Guárico.

En cuanto al sismo en Isnotú en Trujillo de pudo conocer que este tuvo una magnitud de 2.9 grados en la Escala de Richter. Ocurrió a la 1:27 minutos de la madrugada de hoy martes 14 de octubre de 2025.

Con una profundidad de 35 kilómetros y un epicentro a 54 kilómetros de Isnotú en la entidad trujillana. El mismo no causó daños en vías como tampoco en viviendas de esa zona en la madrugada de hoy.

Funvisis reportó sismos en Isnotú y Bachaquero

A las 9:22 minutos de la noche en Bachaquero estado Zulia se reportó un nuevo movimiento telúrico. Este tuvo una magnitud de 3.1 grados en la Escala de Richter, dijo Funvisis en sus redes sociales.

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Con una profundidad de 5.1 kilómetros y un epicentro a 22 kilómetros al sureste de Bachaquero. Este tampoco causó daños en esa zona, donde se reportó el enjambre sísmico hace unas semanas.

En Siquisique, estado Lara y Falcón

Reportó Funvisis que en Siquisique a las 10:24 de esta mañana hubo un temblor de 3.8 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 8.8 kilómetros. A las 10:28 de la mañana reportaron un sismo de 3.3 grados en San Juan de Los Cayos, estado Falcón.

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