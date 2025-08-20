Compartir

Un temblor de magnitud 3 en el estado Lara fue reportado en la madrugada de hoy. La información la suministró la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) en su cuenta de Telegram.

Se pudo conocer que dicho sismo tuvo una magnitud de 3.8 en la Escala de Richter con una profundidad de cinco kilómetros. El epicentro del temblor estuvo a 34 kilómetros al sureste de Siquisique.

No se reportaron daños a viviendas como a la vialidad o al alumbrado público de esta zona en la entidad larense. El mismo se suma a los movimientos telúricos que se han reportado en lo que va de mes.

Algunos de estos han sido reportados en el occidente del país, en los estados Lara como otros de la zona. Mientras que otros reportes indican que en la zona del estado Sucre se ha concentrado la mayor cantidad de sismos.

Temblor de magnitud 3 en el estado Lara, ¿qué hacer en caso de un sismo?

En caso de un sismo, lo más importante es mantener la calma y protegerse. Durante el evento, busca un lugar seguro, como un espacio abierto lejos de edificios y cables eléctricos. O agáchate, cúbrete y agárrate debajo de un mueble resistente.

Después del temblor, revisa si hay lesionados, fugas de gas y sigue las instrucciones de las autoridades. Aléjate de edificios, cables eléctricos y árboles, y busca un espacio abierto. Si estás manejando: Detén el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, pasos elevados y cables eléctricos.

