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Funvisis reportó varios sismos en Bachaquero estado Zulia, en la madrugada y la mañana de hoy se informó sobre varios movimientos telúricos. Desde las nueve de la noche de ayer se han reportado los temblores.

A las 9:39 de la noche se reportó un sismo de magnitud 3.0 en la Escala de Richter con una profundidad de cinco kilómetros. El epicentro del sismo se ubicó a 47 kilómetros al sureste de Bachaquero en el estado Zulia.

Luego a las 10:29 minutos de la noche, Funvisis informó sobre un temblor de magnitud 3.1 en la Escala de Richter y de profundidad de cinco kilómetros en Bachaquero. A las 11:26 de la noche se informó sobre otro temblor, este de magnitud 3.7 grados en la Escala de Richter.

Sin embargo además del Zulia, a las 12:52 minutos, Funvisis dio detalles de un sismo en Irapa, estado Sucre. Con una magnitud de 3.2 grados en la Escala de Richter y profundidad de 18.4 kilómetros.

Sismos en Bachaquero estado Zulia

A las 5:30 de la mañana de hoy miércoles 15 de octubre, Funvisis informó de un sismo en Bachaquero, estado Zulia. Este tuvo una magnitud de 3.8 grados y una profundidad de 2.4 kilómetros. Dijeron habitantes de la zona que este duró varios segundos.

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Ya para las 6:12 minutos de hoy miércoles 15 de octubre, se informó sobre un sismo de 4.1 grados en Bachaquero, estado Zulia. Este tuvo una profundidad de 2.2 kilómetros, también dijeron los habitantes de Bachaquero duró varios segundos.

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