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Funvisis reportó varios sismos en el occidente venezolano la noche del jueves 25 de septiembre de 2025. Indicó la Fundación Venezolana para las Investigaciones Sismológicas que estos ocurrieron en el Zulia, Lara, Falcón y entidades cercanas.

A las 7:33 minutos de la noche se reportó un temblor de intensidad 3.9 grados en la Escala de Richter con epicentro en Bachaquero, estado Zulia. Además con una profundidad de 31 kilómetros.

En Carora, estado Lara a las 7:19 minutos de la noche, Funvisis indicó de un movimiento telúrico de 3.6 grados en la Escala de Richter. Dicho sismo tuvo una profundidad de 33 kilómetros.

A las 6:41 minutos de la tarde, en Bachaquero se reportó de un temblor de 3.6 grados en la Escala de Richter. En Bachaquero se reportaron varios temblores sobre la escala de tres grados indicó Funvisis.

Funvisis reportó varios sismos en el occidente venezolano

Desde ayer en horas de la madrugada se encuentran activados los protocolos de seguridad. Con funcionarios que se encuentran a la orden de la población ante los movimientos telúricos que se han presentado.

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De igual modo, Funvisis en sus redes sociales se mantiene informando sobre los sismos ocurridos. Como de informar sobre qué hacer en caso de un fuerte temblor.

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