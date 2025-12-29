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Futbolista murió al tragar una moneda durante un partido

By Redacción Carabobo
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Futbolista murió al tragar una moneda durante un partido

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Un futbolista murió al tragar una moneda durante un partido. El joven de 20 años estaba haciendo un rito para vencer al rival. El rito de magia negra es mantener una moneda en la boca durante un partido, supuestamente te ayuda a vencer.

Igiraneza Aimé Gueri, de 20 años de edad jugador de la segunda División de Burundi tenía la moneda en la boca, cuando sin querer se la tragó. Los paramédicos del equipo buscaron reanimarlo.

Futbolista murió al tragar una moneda durante un partido

Pero era tarde ya este había fallecido, el jugador del club Les Guepiers estaba haciendo un rito de magia negra sobre el equipo contrario. La cual debilitaría al equipo para poder ganarlo con amplio margen.

 El objetivo del jugador era hechizar al rival, que estos fueran debilitándose poco a poco. Pero desafortunadamente lo planeado no le salió así.

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