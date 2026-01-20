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Más de 3 mil Gabinetes Sociales se conformaron en todo el estado Carabobo. La Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo Social, realizó unas 3 mil 045 visitas comunitarias durante el 2025.

Lo que permitió la conformación de diversos gabinetes en toda la región, para lograr soluciones y acompañamiento directo. Germán Otero, secretario de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo Social del estado Carabobo, señaló que se entregaron más de 84 mil platos de comida para el fortalecimiento espiritual.

Dando cumplimiento a lineamientos del Presidente Nicolás Maduro y que ejecutan de forma articulada la Presidenta encargada Delcy Rodríguez. Y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, para el empoderamiento social y comunal.

Gabinetes Sociales se conforman en Carabobo

Otero también informó que se realizaron al menos 18 mil 757 atenciones mediante «Asesoría Social Comunitaria», para dar apoyo jurídico, orientación psicológica. Como encuentros deportivos y talleres que aportaron conocimientos.

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Así como celebró la graduación de mil 580 personas capacitadas para el emprendimiento y así impulsar la producción en la entidad. Asimismo, se efectuaron importantes actividades para el beneficio de hombres, mujeres, adultos mayores y personas en situación vulnerable.

Durante el año 2025. A su vez, fueron entregadas 540 ayudas técnicas asistidas que mejoraron la calidad de vida a la población, las cuales son canalizadas mediante la plataforma digital VenApp.

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