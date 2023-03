Compartir

El futbolista venezolano Gabriel Cichero contempló el suicidio durante la pandemia de la covid-19, cuando se paralizaron varios de sus negocios y dejó el fútbol.

«En pandemia pasé por una depresión muy fuerte (…) Perdí mis negocios en pandemia, me retiré del fútbol en pandemia y hubo un momento en que dormí 16 horas al día. La mente te juega pasadas (…) Tenía pensamientos muy negativos», confesó el venezolano durante su participación en el podcast Escuela de Nada.

Aunado a esto, agregó: “Pensamientos muy fuertes de que no quería estar vivo más. Por suerte nunca toqué ningún vicio y la única cosa que me hizo despertar fue que un día que me dije ‘o hago algo o me lanzo'”.

Cichero puso en marcha su programa de desarrollo deportivo «Winners», con el que apoya a jóvenes futbolistas que desean especializarse en los puestos de defensa.

Cichero y la Kings League

Una vez suavizadas las restricciones por la pandemia, se mudó de Panamá a España, donde decide retomar su carrera como futbolista profesional.

Allí aparece la Kings League de la mano con Ibai y Gerard Piqué, un evento que Cichero espera ver materializado en Venezuela.

Este espacio le ha permitido al venezolano volver al ruedo futbolístico, incluso teniendo la oportunidad de compartir cancha y equipo con Ronaldinho.

