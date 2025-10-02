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El pelotero de los Leones del Caracas, Gabriel Noriega, se mostró contento de unirse a los entrenamientos del cuadro melenudo para lo que será la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El jugador Gabriel Noriega considera que es fundamental la preparación en pretemporada para estar listos rumbo al 15 de octubre. “Contento de poder estar con los muchachos y Leones del Caracas nuevamente, tenemos la misma meta de poder clasificar y ganar el título. Esperamos sacarnos la espinita del año pasado para darle todo a la fanaticada”, resaltó.

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Gabriel Noriega manifestó que todavía no ha hablado con el mánager José Alguacil sobre el rol que tendrá para esta temporada con los Leones del Caracas, aunque reconoce que hará todo para poder ayudar a sus compañeros. “Creo que es fundamental ayudarnos entre todos para poder tener un resultado positivo tanto en pitcheo, bateo y defensa”, dijo.

Los Leones del Caracas están de regreso; tras una temporada complicada en la que no lograron clasificar al Round Robin, el conjunto tiene un objetivo claro para la próxima campaña: buscar un título que les dé nuevamente el privilegio de jugar la Serie del Caribe en casa.

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