Gabriela Spanic reveló que fue abusada por el actor mexicano Pablo Montero revelando detalles de cómo fue víctima de esta terrible situación que ha sido noticia en las últimas horas.

Durante el programa de entretenimiento “Secreto de Villanas”, la actriz reveló la situación de abuso que vivió con Pablo Montero y tuvo que callar durante mucho tiempo.

Spanic expresó: “Me dijeron en la fiscalía que no podía hablar de esto, pero averigüe con unos abogados antes de abrir la boca. Esto sí lo puedo hablar y con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito y cuando es delito no hay confidencialidad que valga, entonces se puede contar como abuso”.

Asimismo, la actriz agregó que, “fue alguien que yo estimo mucho y no reparo en decirlo Pablo Montero. Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó a los senos y empezó a agarrármelos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos ¡Sáquenme de aquí!”

La exreina decide sacar a la luz todo, después de asesorarse bien que logró contar lo sucedido, ya que tenía temor de hacerlo por una carta de confidencialidad que habría firmado.