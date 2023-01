Compartir

La actriz venezolana, Gaby Spanic reveló que tiene su agenda apretada en el 2023; y cambiará la locación de México por Colombia; debido a unos proyectos, por lo que tendrá que permanecer varios meses en ese país.

La protagonista de melodramas como «La usurpadora» o «Prisionera» le contó a “Ahorita me voy a Colombia, cinco meses; que tengo un gran proyecto allá, que no puedo decir de qué se trata. Tengo también una película en Colombia; hay ofrecimientos de telenovelas, no voy a decir para qué televisora… Gracias a Dios el año ya está sold out (vendido). Dios es muy grande conmigo”.

Aunque no soltó prensa alguna sobre los proyectos, habló un poco sobre el personaje al que dará vida, del que dio a entender que le viene como anillo al dedo. «Es un personaje que siempre he querido hacer; me tiene muy contenta porque, no es por nada, me voy a dar a mis anchas», manifestó.

Su primer proyecto lo terminó este año, Gaby Spanic lanza el episodio inicial de la segunda temporada de la serie antológica del canal Lifetime «Amores que engañan».

Si bien no se sabe nada de la trama del episodio en sí, la productora del mismo, Sofía Garrido reveló que el mexicano Sergio Basañez protagoniza este primer capítulo junto a la actriz venezolana. En la entrega también participa el actor brasileño Thiago.

La producción contará en este nuevo ciclo con 12 episodios en total. Entre los actores que forman parte del mismo están los venezolanos Scarlet Ortiz, Luciano D’Alessandro y Yul Bürkle, entre otros.

